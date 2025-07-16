Трамп дав Росії 50-денний ультиматум: чи спрацює мирний план США для України

Трамп висунув ультиматум Росії / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп знову закликав Росію припинити вогонь та укласти мирний договір з Україною на своїх умовах. Цього разу американський лідер дав Росії 50-днів для ухвалення рішення, після спливання яких погрожує Кремлю жорсткими заходами.

Західні експерти зазначають, що РФ не сприймає цей ультиматум як серйозну перешкоду, а як дозвіл продовжувати воювати.

Чи стане заява американського лідера поштовхом до реальних мирних переговорів України з Росією, чи таки залишиться лише черговою погрозою — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

50-денний ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте 14 липня оголосив ультиматум Росії: якщо Москва і Київ не досягнуть «справедливої» мирної угоди протягом 50 днів, США запровадять проти Росії 100% «вторинні тарифи».

Зоркема, американський президент також анонсував передавання Україні додаткових систем ППО Patriot та нові поставки зброї.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Санкції будуть запроваджені не лише проти Росії, а й країн, що купують російську нафту та газ.

Окрім цього Трамп наголосив на своєму розчаруванні очільником Росії Володимиром Путіним.

Реклама

«Ми тут зустрілися через те, що я дуже незадоволений Росією. Ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо (мирну — Ред.) угоду протягом 50 днів, це дуже просто. І тарифи будуть щонайменше 100%. Ви знаєте, що це означає», — сказав голова Білого дому.

Президент США висловив сподівання, що «тарифна війна» проти Росії принесе результат.

Згодом, Трамп уточнив, що дедлайн для росіян протяжністю у 50 днів, на його думку, не є дуже довгим.

«Я не думаю, що 50 днів — це дуже довго. І це може статися раніше. Ви повинні були поставити те саме запитання Байдену», — заявив Трамп, зазначивши, що саме його попередник Джо Байдена «втягнув нас у війну».

Реклама

У відповідь на ультиматум Росія погрожує

Реагуючи на ультиматум Трампа, Кремль продовжує демонструвати публічну непоступливість — позиція не змінилася й акцент на «байдужості» до висунутих вимог.

Зокрема, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав ультиматум «театральним» і заявив, що Росії байдуже до таких погроз.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв

«Трамп висунув театральний ультиматум Кремлю. Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована. Росії було байдуже», — написав Медвєдєв у соцмережі Х.

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав, що Москва хоче зрозуміти, що стоїть за словами Трампа про 50 днів для врегулювання війни.

Реклама

«50 днів, було раніше 24 години, було 100 днів, ми все це проходили і дійсно хочемо зрозуміти, що рухає президента Сполучених Штатів», — сказав Лавров.

Окрім того, він цинічно заявив що президент США перебуває під величезним тиском Євросоюзу, та наголосив, що ініціатори обмежень для Росії зіткнуться з негативними наслідками.

Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков нахабно заявив, що Москва готова до нового раунду переговорів з Україною та буцімто чекає на пропозиції Києва.

Реакція Заходу

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас позитивно оцінила жорстку позицію Трампа, однак зазначила, що 50 днів — «дуже довгий термін», беручи до уваги щоденні втрати серед цивільних.

Реклама

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас / © Associated Press

«З одного боку, дуже позитивно, що президент Трамп займає тверду позицію щодо Росії. З іншого — 50 днів — це дуже довгий термін», — йдеться у заяві Каллас.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, один із небагатьох союзників Трампа, який підтримує Україну, заявив у соцмережі Х, що чекатиме Путіна на 51-й день після ультиматуму США, якщо Росія не виконає вимоги.

Він схвально відреагував на слова Трампа про постачання зброї Україні через НАТО за європейські кошти, назвавши це «гарною новиною».

«Якщо Путін та інші запитують, що станеться на 51-й день, я б порадив їм зателефонувати аятолі (верховному лідеру Ірану — Ред.). Якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту і підтримує військову машину Путіна, я повірив би президенту Трампу на слово», — попередив політик.

Реклама

Водночас інші сенатори занепокоєні тим, що 50-денний ультиматум Трампа може дати Путіну час для посилення на фронті. Про це заявили сенатори США Том Тілліс (республіканець) та Джин Шахін (демократ), пише Sky News.

Вони вважають, що ця пауза дозволить Кремлю захопити ще більше українських територій.

«50-денна пауза мене турбує. Путін може спробувати використати ці 50 днів, щоб виграти війну або мати кращі позиції для переговорів щодо мирної угоди після того, як він здійснить убивства та потенційно завоює більше територій», — наголосив Том Тілліс.

«Перепочинок» для Путіна

Західні аналітики вважають, що президент США міг бути різкішим щодо Росії. Зокрема, журналісти ВВС і Sky News переконані, що не варто сподіватися на позитивний результат цього ультиматуму.

Реклама

Кореспондент ВВС Френк Гарднер нагадав, що раніше представники Великої Британії та Польщі висували Москві ультиматум: припинити вогонь — інакше почнуться жорсткі санкції. Однак тоді Путін ухилився від тиску, запропонувавши прямі переговори з Україною в Стамбулі.

Трамп наполіг на участі президента України Володимира Зеленського, але сам Путін не з’явився, а США не вжили жодних дій. У результаті ультиматум залишився без наслідків.

Журналіст Гарднер допускає, що зараз ситуація може розвиватися інакше: Трамп відкрито критикує Путіна. Але 50 днів — достатньо часу для Кремля, щоб:

знайти спосіб уникнути санкцій,

продовжити обстріли — за цей період Росія може випустити до 25 000 дронів та ракет по Україні.

Водночав журналіст Sky News Джеймс Меттьюз наголошує, що своїм ультиматумом, Трамп дає Путіну перепочинок.

Реклама

«Це довгий термін, враховуючи агресію, з якою Путін веде цю війну», — зауважив журналіст.

Тим часом видання Time зазначає, що умови мирного плану від Трампа для України виглядають надто м’яким для Росії. Там наголошують що 50-денна відстрочка для Путіна дозволяє Кремлю продовжити наступ.

Росія отримує простір для подальших атак

50-денний ультиматум США щодо миру в Україні дає Росії простір для маневрів, вважає аналітик Майкл Кларк. Трамп погрожує новими жорсткими тарифами, які торкнуться не лише РФ, а й країн, що купують російське паливо (наприклад, Індії та Китаю). Це може посилити тиск на Москву.

Крім того, Кларк зазначає, що обіцянка Трампа про продаж зброї НАТО (з можливістю передачі Україні) може змінити ситуацію на фронті. Однак це ж може спровокувати Росію на посилення атак, щоб створити враження своєї переваги до закінчення терміну ультиматуму.

Реклама

Водночас видання CNN припускає, що своїм ультиматумом Трамп фактично дав «фюреру» РФ Володимиру Путіну безпрецедентне зелене світло: 50 днів, щоб завершити свій літній наступ в Україні, перш ніж зіткнутися з будь-якими наслідками.

Про це також говорить і колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він вважає, що заява Трампа про відкладення рішень на 50–60 днів може бути інтерпретована як негласний дозвіл Кремлю продовжувати наступ.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак / © ТСН.ua

«Фактично він сказав Путіну: роби, що вважаєш за потрібне, а потім, може, поговоримо. І, можливо, знову потягнемо час», — наголосив Ступак.

Тим часом Associated press зазначає, Кремль навмисне тисне на фронті, щоб досягти результатів до закінчення 50-денного терміну від Трампа.

Реклама

Якщо до вересня угода не буде мирна досягнута, США обіцяють жорсткі санкції проти російського енергоекспорту. Проте в Україні вважають, що за цей термін РФ не зможе досягти значних успіхів, попри постійні атаки.

Медіа зауважує, що Росія зосередила зусилля на Донеччині, намагаючись оточити Покровськ і Костянтинівку. Успіх тут відкрив би шлях до Слов’янська та Краматорська. На півночі РФ створила б «буферну зону» в Сумській області, але не має сил для взяття обласного центру.

Видання припускає, що зараз Росія ж робить ставку на виснаження ЗСУ через постійний тиск. Затримки з американською допомогою змушують Україну покладатись на європейські поставки озброєння, особливо систем ППО.

Експерти вважають, що якщо Європа оперативно закриє потреби України в озброєнні, країна зможе витримати поточний наступ. Однак без додаткової підтримки ситуація може стати критичною.

Реклама

Чого очікувати Україні

Командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко вважає, що упродовж 50-денного ультиматум американського лідера в Україні будуть посилені обстріли.

За словами політолога Вадима Денисенко, попри 50-денний ультиматум Трампа, війна в Україні не припиниться. На його думку, Путін продовжить наступ, хоча й без значних успіхів.

Ключовим фактором залишаються переговори Лаврова у Пхеньяні: якщо Росія не отримає підкріплення з Північної Кореї, її шанси на прорив до кінця року будуть мінімальні.

Військові КНДР

Одночасно експерт наголошує на важливості переговорів США та ЄС з Китаєм — саме Пекін, на його думку, може стати ключовим гравцем у тиску на Москву для припинення війни.

Реклама

Своєю чергою, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Росії байдуже на дедлайни від Трампа, і Кремль не відмовиться від своїх намірів.

«Путін дотримується теорії перемоги, яка стверджує, що Росія може досягти своїх воєнних цілей, продовжуючи нескінченно поступово здобувати перемоги на полі бою попри підтримку Заходом здатності України захищатися», — зазначили в ISW.

Тим часом, це в коментарі сайту ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов розповів, що Трамп знову підігрує президентові РФ Володимиру Путіну: «Як Путін сказав, так Трамп і зробив. Річ у тому, що телефонна розмова сталася між ними аж 3 липня. Тож відтоді треба рахувати 60 днів, як і було заявлено. Це ще раз підтверджує припущення, що Трамп повністю залежний від Путіна», — зазначив Олег Жданов.

Військовий експерт Олег Жданов

За словами експерта, кремлівському диктаторові потрібно два місяці, аби виконати всі політичні завдання, які він поставив перед цією операцією.

Реклама

Також Жданов попереджає, що у найближчі 50 днів дійсно можлива активізація Росії в усіх сферах.

«На жаль, літо може бути спекотним у плані бойових дій, тому що російські командири, генералітет намагатимуться виконати ті завдання, які Путін поставив, бо від цього залежатимуть їхня кар’єра та подальше життя», —сказав Олег Жданов.

У серпні ми очікуємо, що до угруповання російських військ можуть влитися до 160 тисяч військових, зазначив експерт.

Крім того, за його словами, у серпні може бути вирішено питання щодо прибуття до Росії військових з Північної Кореї.

Реклама

«А їх планується, відповідно до інформації, якою ми володіємо, застосовувати для охорони та оборони державного кордону РФ. Це ще вони можуть замінити ті війська, які там Росія утримує в кожній з прикордонних областей. Інформаційний супровід будь-яких дій РФ завжди був, і є, і буде. Тож нам треба очікувати збільшення інтенсивності саме бойових дій», — вважає Олег Жданов.

Водночас політолог Максим Несвітайлов зазначає, що у політичній сфері, після оголошення про ультиматум Росії теж не варто очікувати змін.

Експерт зазначає, що Росія сприйняла заяву Трампа як дозвіл на подальші атаки.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.