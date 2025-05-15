Трамп виїхав у "невідомому напрямку" після візиту до ОАЕ: чи завітає до Стамбула

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, куди вирушить після завершення візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів — третьої та останньої зупинки його близькосхідного турне.

Про це пише Sky News.

“Ми вирушаємо завтра. Це майже як “пункт призначення невідомий””, — сказав Трамп журналістам. За його словами, надходять запрошення з різних країн: “Нам телефонують: “Ви можете бути тут? Ви можете бути там?” Але ми, ймовірно, повернемося до Вашингтона”.

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Напередодні високопоставлений представник Білого дому повідомив, що Трамп не поїде до Туреччини на переговори між Росією та Україною, оскільки Володимир Путін вирішив не бути присутнім особисто. Однак сам американський президент уникає прямої відповіді, чи дійсно остаточно скасував візит до Стамбула.

Раніше Трамп заявив, що в питанні врегулювання в Україні “нічого не станеться”, поки не відбудеться його зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним.