Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп під час обговорення ситуації в Україні на саміті G7 погодився з тим, що російський лідер Володимир Путін нині перебуває у слабшій позиції, ніж раніше.

Про це повідомила кореспондентка Deutsche Welle Міхаела Кюфнер.

За її словами, під час дискусії щодо України Трамп вислухав аргументи партнерів і визнав, що позиції Кремля ослабли порівняно з попереднім періодом війни.

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Також журналістка повідомила, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський провели окрему двосторонню зустріч одразу після спільної сесії за участю Трампа.

«Мерц і Зеленський зустрілися тет-а-тет одразу після загальної сесії за участю Трампа. Раніше Мерц говорив, що бачить „вікно можливостей“, яке відкривається», — зазначила вона.

Мерц і Зеленський зустрілися тет-а-тет одразу після загальної сесії за участю Трампа / Скрин відео: Michaela Kuefner

Мерц і Зеленський — що відомо про зустріч

Зазначимо, що напередодні Мерц заявляв, що бачить «вікно можливостей» для подальших дипломатичних і політичних кроків щодо підтримки України.

Водночас ані Мерц, ані Зеленський не відповіли на запитання журналістів щодо можливого надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

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«Обидва проігнорували запитання репортерів щодо нових Patriot», — додала журналістка.

Нагадаємо, саміт G7 проходить на тлі активних дискусій союзників щодо подальшої військової та фінансової підтримки України, а також посилення тиску на Росію.

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