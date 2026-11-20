Трамп, Путін, Сі / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що укласти домовленість із Росією та Китаєм про скорочення ядерних арсеналів буде непросто. Попри труднощі, він не має наміру відмовлятися від цієї ініціативи.

Про це американський президент розповів агентству Reuters телефоном 19 листопада, повертаючись до Вашингтона після тристоронньої зустрічі з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені.

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«Мені подобається сама ідея, але з погляду переговорів це дуже складне завдання для мене як президента», — сказав Трамп.

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Американський лідер наголосив, що продовжуватиме працювати над домовленістю, хоча визнав серйозні перешкоди на шляху до ядерного роззброєння.

Що Трамп розповів про позицію Китаю

За словами президента США, Сі Цзіньпін підтримує саму концепцію обмеження ядерних озброєнь.

Водночас Трамп визнав, що згода з принципом роззброєння ще не означає готовності країн реально скорочувати свої арсенали.

Він пояснив складність переговорів на прикладі держави, яка володіє кількома тисячами ядерних боєголовок.

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«Дуже складно комусь сказати: у нас є 4000 одиниць ядерної зброї, і ми відмовимося від половини», — зазначив президент.

Трамп не повідомив про конкретні домовленості щодо кількості озброєнь, які США, Росія та Китай готові скоротити.

Чим завершився тристоронній саміт

Зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна відбулася 19 листопада у Шеньчжені.

За її підсумками сторони оприлюднили спільну декларацію, у якій підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти і її не можна допустити.

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Крім того, лідери висловили готовність до діалогу щодо зменшення ядерних ризиків і запобігання поширенню ядерної зброї.

Однак конкретного плану переговорів про скорочення ядерних арсеналів, строків їх проведення чи кількісних зобов'язань сторони не оголосили.

Таким чином, попри заявлену готовність до діалогу, досягнення угоди про обмеження ядерних озброєнь залишається відкритим питанням.

Нагадаємо, розпочалася зустріч Сі, Трампа й Путіна. За словами Сі, подія має «проривне значення», бо це перший випадок, коли очільники Китаю, США та Росії проводять переговори в такому форматі.

Водночас Трамп здивував словами про Путіна, мовляв, для нього «честь бути разом». Коментуючи перспективи закінчення війни в Україні, президент США натякнув, що «певні зрушення» у цьому напрямку вже відбуваються.

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