Трамп вже у Вашингтоні: у США готуються до інавгурації нового президента

У США активно готуються до інавгурації нового президента, яка відбудеться 20 січня. Новий лідер держави Дональд Трамп прибув до Вашингтона.

Про це повідомляє CBS NEWS.

"Ритуальна зміна влади розпочнеться в урочистій обстановці Вашингтона, яка поєднуватиметься з фірмовою вечіркою Трампа: феєрверк на одному з його розкішних гольф-полів, гості, серед яких титани технологічної індустрії, друзі зі світу бізнесу та зірки консервативних ЗМІ, а також тисячі його прихильників, які приїдуть з усієї країни", - йдеться у повідомленні.

Також у Мережі з'явилися кадри, як із Білого дому вивозять речі Джо Байдена.

У Мережі з'явилися кадри, як із Білого дому вивозять речі Джо Байдена

Раніше зазначалося, що новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив своєму оточенню, що він планує найближчими місяцями відвідати Китай. Представники Трампа та Сі Цзіньпіна вже обговорили можливу особисту зустріч

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