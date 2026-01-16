Трамп й далі не відкидає ідею придбання Гренландії — Білий дім

Дональд Трамп / © Associated Press

Сполучені Штати офіційно поновили спроби придбати найбільший острів у світі — Гренландію.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час пресбрифінгу, пише Укрінформ.

За словами Левітт, віцепрезидент США Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо провели продуктивні переговори з представниками Данії та Гренландії, за підсумками яких домовилися створити спеціальну робочу групу. Її завдання — проведення технічних перемовин щодо можливої купівлі острова.

«Це була продуктивна зустріч. Було ухвалено рішення створити робочу групу, яка зустрічатиметься кожні два-три тижні для продовження переговорів щодо придбання Гренландії», — заявила Левітт.

Речниця підкреслила, що американська адміністрація налаштована серйозно і має намір проводити подальші консультації з урядами Данії та Гренландії.

«Президент абсолютно чітко позначив свої пріоритети. Він хоче, щоб Сполучені Штати придбали Гренландію. Він вважає, що це якнайкраще відповідає інтересам нашої національної безпеки», — додала вона.

Після завершення військової операції у Венесуелі Дональд Трамп знову зосередив увагу на Гренландії, публічно заявивши про гостру потребу США у володінні островом. Американський президент обґрунтовує свої претензії стратегічними інтересами оборони, стверджуючи, що води навколо територій буквально «оточені» російським та китайським флотом. На думку Трампа, перехід острова під повний контроль Вашингтона є єдиним способом усунути загрозу з боку конкурентів та гарантувати безпеку в Арктиці.

Реакція європейської спільноти на такі заяви виявилася миттєвою та консолідованою: лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Данії виступили зі спільною заявою на захист суверенітету острова.

Градус напруги підігріває й інформаційна активність Білого дому, який опублікував в акаунті на платформі Х провокативне зображення. У цьому дописі Гренландії фактично виставили ультиматум, запропонувавши зробити «вибір» між приєднанням до Сполучених Штатів та примарною загрозою опинитися в «лапах» Росії чи Китаю.

До того ж, Європа планує відправити чотири десятки військових «рятувати» Гренландію від Трампа.