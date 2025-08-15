ТСН у соціальних мережах

Політика
553
2 хв

Трамп з урочистостями зустрічатиме Путіна на Алясці: в NBC News розкрили деталі

Трамп планує особисто зустріти Путіна в Анкориджі.

Олена Капнік
Дональд Трамп і Володимир Путін.

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Reuters

Російського диктатора Володимира Путіна планують сьогодні зустрічати на Алясці з урочистостями. Американський лідер Дональд Трамп планує особисто привітати “фюрера” після прибуття.

Про це повідомило NBC News з посиланням на двох високопосадовців адміністрації Білого дому.

Очікується, що Трамп розстелить червону доріжку на честь прибуття Путіна на об'єднану базу Ельмендорф-Річардсон. Втім, точні деталі і сценарій пересування під час зустрічі ще допрацьовуються, наголосили співрозмовники видання.

Одне з джерел NBC News каже, що президент США не телефонуватиме українському колезі Володимиру Зеленському чи європейським лідерам перед зустріччю в п'ятницю. Однак незрозуміло, чи може це змінитися під час його тривалого 7-годинного перельоту з Вашингтона до Анкориджа.

Зауважимо, Путін перебував місті Магадан з «повноцінною регіональною поїздкою», яка включає відвідування промислового підприємства та зустріч з губернатором області. Переліт з Москви до Магадана займає близько восьми годин, а потім ще чотири з Магадана до Аляски, де запланований саміт.

Нагадаємо, у Білому домі розповіли, що переговори на Алясці розпочнуться об 11:00 за місцевим часом, а за Києвом - це 22:00. Трамп вирушить з Білого дому о 6:45 за східноамериканським часом у п’ятницю, а залишить Анкоридж о 17:45 за місцевим часом того ж дня.

За інформацією російської сторони, зустріч розпочнеться з розмови тет-а-тет лідерів країн у присутності перекладачів. Потім переговори президентів у складі делегацій відбудуться за формулою «5 на 5». Зокрема, у складі РФ є представники Кремля та деяких міністерств.

Тим часом Кремль заявив, що нібито не очікує підписання будь-яких документів за підсумками саміту лідерів двох країн. Втім, каже речник Дмитро Пєсков, Путін окреслить коло домовленостей, розуміння, яких їм вдасться досягти".

