Трамп заборонив вбивати верховного лідера Ірану: Нетаньягу відреагував

Біньямін Нетаньягу і Дональд Трамп. / © Associated Press

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Ліквідація іранського верховного лідера Ірану Алі Хаменеї покладе край війні між Ізраїлем та Іраном, яка спалахнула наприкінці минулого тижня.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє ABC News.

Так, політик відкинув слова президента США Дональда Трампа про те, що вбивство Алі Хаменеї може призвести до ескалації конфлікту. За словами ізраїльського прем’єра, Тегеран “хоче вічної війни”.

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"Ми маємо пів століття конфлікту, який поширює цей режим, що тероризує всіх на Близькому Сході. Він бомбардував нафтові родовища Aramco в Саудівській Аравії; поширює тероризм, підривну діяльність та саботаж усюди. Вони підводять нас на межу ядерної війни. Насправді Ізраїль запобігає цьому, покладає край цій агресії. Ми можемо зробити це, лише протистоячи силам зла", - сказав він.

На запитання, чи справді Ізраїль націлиться на верховного лідера, Нетаньяху відповів, мовляв, Єрусалим “робить те, що нам потрібно”.

"Я не збираюся вдаватися в подробиці, але ми націлилися на їхніх провідних вчених-ядерників. Це фактично ядерна команда Гітлера", - додав прем'єр Ізраїлю.

Нагадаємо, Reuters повідомило про те, що нібито Дональд Трамп заборонив вбивати верховного лідера Ірану. За словами президента США, що передають джерела у американському уряді, про переслідування політичного керівництва поки не йдеться.

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Окрім того, президент США заявив, якщо Іран хоче розмовляти, то зараз саме час. Мовляв, потім буде занадто пізно.

Окрім того, Трамп заявив, що Вашингтон “може втрутитися” в конфлікт між Ізраїлем та Іраном, хоча наразі, за його словами, “не залучений” до бойових дій. Окрім того, він висловив готовність розглядати диктатора Росії Володимира Путіна як потенційного посередника в конфлікті.

Дата публікації 18:32, 16.06.25 Кількість переглядів 150 Ізраїль ударив по держтелебаченню Ірану: момент потрапив у прямий ефір (відео)