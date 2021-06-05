Трамп зацікавився пропозицією очолити Палату представників США

Водночас шанси Трампа стати спікером Палати представників є досить низькими.
Колишній президент США Дональд Трамп зацікавився пропозицією стати спікером Палати представників - нижньої палати американського Конгресу.
Про це повідомляє The Hill.
"Так, ви знаєте, це дуже цікаво", - заявив ексочільник американської держави, додавши, що соратники раніше пропонували йому балотуватися до Сенату.
На переконання Трампа, ідея очолити Палату представників у 2022 році "може виглядати краще".
Водночас, зауважують у виданні, шанси Трампа перемогти у проміжних виборах до Конгресу є досить низькими. Для цього йому потрібно перемогти в одному з округів, а потім отримати підтримку більшості конгресменів. Нагадаємо, що більшість у Палаті представників і надалі утримують демократи.
Як повідомлялося, колишній очільник США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість ще раз взяти участь у президентських перегонах у 2024 році, тому що сумує "за допомогою людям".
Він також висловлював готовність провести кампанію від імені республіканських кандидатів на проміжних виборах в наступному році.