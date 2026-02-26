Трамп загнав Путіна у дилему: чому переговори можуть стати єдиним порятунком для Кремля - Bloomberg

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін вступає у п’ятий рік повномасштабної війни проти України в умовах фактичного застою на фронті та зростання економічного тиску всередині країни. Військові успіхи Кремля залишаються обмеженими, а санкції та витрати на війну дедалі сильніше впливають на російську економіку.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Попри інтенсивні зимові атаки на українську інфраструктуру, які мали змусити Україну до поступок, стратегічного перелому Москва так і не досягла. Останні масовані удари лише призвели до нових жертв серед цивільного населення, але не змінили ситуацію на полі бою.

У цій ситуації Кремль усе більше покладає надії на політичний фактор. Одним із ключових шансів для Москви може стати позиція президента США Дональда Трампа, який прагне швидко завершити війну після тривалих і складних дипломатичних переговорів.

Напередодні нового раунду переговорів у Женеві Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. За словами українського лідера, сторони погодилися, що наступні переговори можуть створити передумови для зустрічі на рівні глав держав.

Водночас Кремль не демонструє готовності до компромісів щодо українських територій. Путін також уникає прямих переговорів із Зеленським без попередніх домовленостей. Однак і ризик втратити підтримку Вашингтона для нього є небезпечним.

Це дає Україні додаткові важелі впливу на переговорний процес. Київ наполягає на припиненні війни на основі поточної лінії фронту та обговорює складні формати безпеки, включно зі створенням демілітаризованих зон на сході країни. Серед невирішених питань залишається і майбутнє окупованої Росією Запорізької атомної електростанції.

Водночас наближення виборів у США може відвернути увагу Трампа від зовнішньої політики. У своєму зверненні до Конгресу він майже не згадав Україну, що створює додаткову невизначеність. У результаті Путін опинився перед дилемою: продовжувати війну чи погодитися на угоду, яка дозволить знизити тиск і зберегти політичне обличчя.

Мирні переговори України, РФ та США — останні новини

Російський диктатор направив на переговори до Женеви свого представника з економічної співпраці, уродженця Києва Кирила Дмитрієва. За інформацією російських медіа, він має продовжити діалог із американською стороною щодо економічного треку.

У мережі Дмитрієва називають неофіційним переговорником Кремля з економічних питань. Саме він уже тривалий час намагається переконати представників США у необхідності скасування санкцій проти Росії та відновлення співпраці. За даними української розвідки, під час попередніх контактів він пропонував масштабні економічні угоди, зокрема щодо освоєння природних ресурсів у РФ.

Контакти Зеленського і Трампа: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати своєї телефонної розмови з Дональдом Трампом 25 лютого. За його словами, до переговорів із боку США також долучилися представники американської сторони — Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Український лідер подякував за активну участь у дипломатичних зусиллях для завершення війни. Сторони обговорили подальші кроки, спрямовані на досягнення миру, а також військову підтримку України.

Зокрема, Зеленський наголосив на важливості програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — ініціативи США та НАТО, яка дозволяє забезпечувати Україну необхідним озброєнням завдяки фінансуванню закупівель американської зброї європейськими партнерами. Це, зокрема, стосується снарядів для систем протиповітряної оборони.

Раніше ми писали, що президент Дональд Трамп прагне досягти угоди до 4 липня, однак Москва не демонструє готовності відмовлятися від своїх ключових вимог. Таку саму думку висловив колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці, війсковий експерт Бен Годжес.

Президент Зеленський підтвердив, що Україна готова заморозити лінію зіткнення. Проте не може просто так вивести війська з Донбасу.

Водночас The Wall Street Journal та The New York Times у своїх статтях доходять висновку, що миру 2026 року не буде.