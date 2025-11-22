Трамп загнав Україну в кут і поставив перед жахливим вибором: WSJ про справжню ціну «мирного плану»

Дональд Трамп. / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа робить чергову спробу припинити війну в Україні. Протягом трьох років війни усі пропозиції до миру означали капітуляцію Києва. Однак остання пропозиція Вашингтона - це, насправді, ультиматум та чергова прикрашена версія.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що 28-пунктний план включає скорочення ЗСУ та обмеження її чисельності до 600 тис. осіб. До слова, зараз вона становить приблизно 900 тис. солдатів. З тексту цього документа, незрозуміло, чи дозволять іноземним миротворчим військам перебувати на території України, чи зможе вона мати далекобійну зброю.

Крім того, угода передає Російській Федерації весь Донбас, а анексію Криму, який Москва захопила ще 2014-го має визнати і Україна, і США. Також Україна втратить право приєднатися до НАТО. Зауважимо, що Путін висуває ці вимоги від 2022-го, коли почав свій повномасштабний наступ на Україну.

Ця керована капітуляція буде гіркою пігулкою для України. Володимир Зеленський заявив, що зараз країна переживає “один із найскладніших моментів в історії”, оскільки Україна має обрати між "гідністю та ризиком втрати ключового партнера".

“Це підбадьорливе зауваження підкреслює - Трамп по суті каже, що Україна повинна погодитися на його умови, інакше він припинить постачання американської зброї та розвідувальних послуг”, - йдеться у статті.

Тим часом американські офіційні особи наголошують, мовляв, що їхній президент вперше пропонує чіткі гарантії безпеки США, хоча деталі невідомі.

“Вирішення для України полягає в тому, чи вірити цій гарантії. Обіцянка на папері не означає, що Путін відмовився від своїх планів контролювати Україну. Для нього це ідеологічна та історична місія, яка є частиною його спадщини”, - пише WSJ.

Крім того, є питання до Штатів. Адже метод Путіна полягає в тому, щоб порушувати червоні лінії та досліджувати волю своїх опонентів. Тим часом Трамп, констатує видання, надасть РФ територію на сході, яка допоможе росіянам здійснити прямий прорив до Києва, коли росіяни переозброяться та будуть готові.

“Пропозиція пана Трампа знецінить бойового союзника в Україні — такого, якого, як стверджує адміністрація, вона хоче, — і наразить США на більший ризик прямої конфронтації з Росією. Де ж ті нібито реалісти та стриманці, які керують цією адміністрацією? Ми повинні вірити, що той самий президент, який не запровадить санкції проти Китаю за купівлю російської нафти та допомогу його військовій машині, піде війною за Київ?”, - наголошує The Wall Street Journal.

Зазначається, що надзвичайною є пропозиція фінансово врятувати та реабілітувати країну-агресору. Адже в тексті “мирної угоди” йдеться про те, що Росія буде реінтегрована у світову економіку. Зокрема країна повернеться до G7, перетворивши її на G8.

“Трамп наполягає, що війна в Україні — це проблема Європи, але чому б тоді спочатку не порадитися з тими, хто живе на задньому дворі пана Путіна?”, - констатує видання.

Ймовірно, йдеться у статті, президент США вважає, що нарешті зможе звільнити себе від України, якщо Київ і ЄС відкинуть його пропозицію.

“Йому явно набридло мати справу з війною. Але заспокоєння пана Путіна переслідуватиме решту його президентства. Якщо пан Трамп вважає, що американські виборці ненавидять війну, зачекайте, поки він дізнається, наскільки сильно вони ненавидять безчестя”, - далі йдеться у матеріалі.

Автори матеріалу переконані, що невдала угода в Україні стане сигналом для ворогів США, “що вони можуть захопити те, що хочуть, силою чи ядерним шантажем, або ж тиснути, доки Америка не втратить інтерес”. Цілком ймовірно, що кризи в Тихому океані зросте.

“Європейські столиці та останні дорослі в Конгресі тепер намагатимуться відмовити пана Трампа від цього плану — і не виключайте, що пан Путін все ще перебільшує свої можливості щодо Трампа. Саме ці сили можуть врятувати президента США від політики умиротворення, про яку він пошкодує”, - підсумовує The Wall Street Journal.

Нагадаємо, 22 листопада в Офісі президента повідомили, що найближчими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни. Вже затверджено склад української делегації, яку очолює керівник ОП Андрій Єрмак, для переговорів із США, союзниками України і представниками Росії.

За даними Bloomberg, президент України разом із лідерами Європи намагається до 27 листопада переписати мирний план США. Європейські дипломати намагаються знайти спосіб переписати значну частину документа, подаючи його як конструктивні оновлення, щоб уникнути катастрофічних наслідків для України та зберегти єдність союзників.