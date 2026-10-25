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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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319
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Трамп заговорив про спільний бізнес із Росією після війни: що він сказав про Україну

Він відповів на запитання журналістів про можливі спільні американсько-російські проєкти на Алясці.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення російсько-української війни Вашингтон планує вести бізнес як із Києвом, так і з Москвою.

Про це повідомляє Clash Report.

Під час спілкування з представниками ЗМІ Трампа запитали про перспективи економічної співпраці США та Росії, зокрема щодо проєктів на Алясці.

«Я думаю, що після війни ми будемо вести бізнес як з Україною, так і з Росією», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Росія може використати відновлення тристоронніх переговорів для просування своїх вимог і посилення тиску на Україну.

Ми раніше інформували, що державний секретар США Марко Рубіо вважає, що завершити війну в Україні виключно військовим шляхом неможливо.

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