- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 319
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп заговорив про спільний бізнес із Росією після війни: що він сказав про Україну
Він відповів на запитання журналістів про можливі спільні американсько-російські проєкти на Алясці.
Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення російсько-української війни Вашингтон планує вести бізнес як із Києвом, так і з Москвою.
Про це повідомляє Clash Report.
Під час спілкування з представниками ЗМІ Трампа запитали про перспективи економічної співпраці США та Росії, зокрема щодо проєктів на Алясці.
«Я думаю, що після війни ми будемо вести бізнес як з Україною, так і з Росією», — сказав Трамп.
Раніше повідомлялося, що Росія може використати відновлення тристоронніх переговорів для просування своїх вимог і посилення тиску на Україну.
Ми раніше інформували, що державний секретар США Марко Рубіо вважає, що завершити війну в Україні виключно військовим шляхом неможливо.