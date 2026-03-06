- Дата публікації
Трамп заговорив про зміну влади в Ірані та пошуки нового лідера
Трамп зробив загадкову заяву про нового «хорошого лідера» Ірану.
Американський президент Дональд Трамп натякає на те, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. Ба більше — він навіть має кілька кандидатур на роль «хорошого лідера».
Про це очільник Білого дому заявив в інтерв’ю NBC News.
«Ми хочемо прийти і все вичистити. Нам не потрібен той, хто буде відновлювати все протягом 10 років», — підкреслив Трамп.
З його слів, Вашингтон прагне, щоб Іран мав «хорошого лідера». Мовляв, такі вже є на прикметі.
«У нас є кілька людей, які, я думаю, добре б впоралися з цією роботою», — заявив американський лідер.
Втім, Трамп не сказав, кого саме він має на увазі, але каже, що вживаються зусилля, аби вони не загинули на війні.
«Ми спостерігаємо за ними, так», — каже він.
Гегсет про операцію в Ірані
Очільник американського Пентагону Піт Гегсет заявив, що Трамп налаштований на продовження військової операції проти Ірану. З його слів, військово-морські та ракетні можливості Тегерана здебільшого зупинені.
«За лічені дні операції „Епічна лють“ (США — Ред.) завдали нищівних, точних ударів, знищивши більшу частину іранського флоту, зробивши його неефективним у бою, нейтралізувавши ракетні бази та пускові установки і встановивши повну перевагу в повітрі», — сказав міністр оборони США.
Війна США в Ірані
Аятолу Алі Хаменеї було знищено 28 лютого під час потужних ударів по його резиденції у Тегерані. Вночі проти 1 березня Іран офіційно підтвердив його загибель. В країні було оголошено 40-денну загальнонаціональну жалобу.
Асамблея експертів Ірану обрала нового Верховного лідера. Ним став сина ліквідованого Хаменеї — Моджтаба Хаменеї. Однак у США заявили, що Вашингтон хоче втрутитися в процес обрання нового керівництва, бо Моджтаба Хаменеї не влаштовує їх.
Axios повідомило, що Трамп хоче особисто долучитися до виборів верховного лідера Ірану. Він назвав сина ексаятоли «слабкою фігурою» і сказав, що не прийме того, хто продовжить колишню політику Ірану. За словами Трампа, США хочуть бачити на чолі Ірану людину, здатну принести «гармонію та мир».