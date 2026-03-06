Трамп заговорив про зміну влади в Ірані та пошуки нового лідера

Дональд Трамп. / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп натякає на те, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. Ба більше — він навіть має кілька кандидатур на роль «хорошого лідера».

Про це очільник Білого дому заявив в інтерв’ю NBC News.

«Ми хочемо прийти і все вичистити. Нам не потрібен той, хто буде відновлювати все протягом 10 років», — підкреслив Трамп.

З його слів, Вашингтон прагне, щоб Іран мав «хорошого лідера». Мовляв, такі вже є на прикметі.

«У нас є кілька людей, які, я думаю, добре б впоралися з цією роботою», — заявив американський лідер.

Втім, Трамп не сказав, кого саме він має на увазі, але каже, що вживаються зусилля, аби вони не загинули на війні.

«Ми спостерігаємо за ними, так», — каже він.

Гегсет про операцію в Ірані

Очільник американського Пентагону Піт Гегсет заявив, що Трамп налаштований на продовження військової операції проти Ірану. З його слів, військово-морські та ракетні можливості Тегерана здебільшого зупинені.

«За лічені дні операції „Епічна лють“ (США — Ред.) завдали нищівних, точних ударів, знищивши більшу частину іранського флоту, зробивши його неефективним у бою, нейтралізувавши ракетні бази та пускові установки і встановивши повну перевагу в повітрі», — сказав міністр оборони США.

Війна США в Ірані

Аятолу Алі Хаменеї було знищено 28 лютого під час потужних ударів по його резиденції у Тегерані. Вночі проти 1 березня Іран офіційно підтвердив його загибель. В країні було оголошено 40-денну загальнонаціональну жалобу.

Асамблея експертів Ірану обрала нового Верховного лідера. Ним став сина ліквідованого Хаменеї — Моджтаба Хаменеї. Однак у США заявили, що Вашингтон хоче втрутитися в процес обрання нового керівництва, бо Моджтаба Хаменеї не влаштовує їх.

Axios повідомило, що Трамп хоче особисто долучитися до виборів верховного лідера Ірану. Він назвав сина ексаятоли «слабкою фігурою» і сказав, що не прийме того, хто продовжить колишню політику Ірану. За словами Трампа, США хочуть бачити на чолі Ірану людину, здатну принести «гармонію та мир».