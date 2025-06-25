Трамп заявляє про успішні удари США по Ірану: у Путіна відреагували

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявляє, що під час американської атаки було знищено об'єкти збагачення урану в Ірані. Втім, у Кремлі на це мають власне бачення.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

За його словами, “реалістичних даних про стан ядерних об'єктів Ірану зараз ні в кого бути не може”. Мовляв, потрібно зачекати на появу таких даних.

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Пєсков цинічно заявив, що Москва розглядає напад на Іран як “неспровокований”, а тому “ситуація викликає занепокоєння”.

Висловився представник Кремля і про роль МАГАТЕ. За його словами, репутація наглядового органу ООН з ядерної безпеки “серйозно постраждала” внаслідок ударів США та Ізраїлю. Натомість рішення іранського парламенту призупинити співпрацю з МАГАТЕ, каже Пєсков, “не може не викликати стурбованості”.

Нагадаємо, Дональд Трамп спростував повідомлення CNN, що американські удари, спрямовані проти ядерних об'єктів Ірану, не знищили основні компоненти його ядерної програми. Він назвав ці атаки “одними з найуспішніших військових ударів в історії”. За його словами, “ядерні об’єкти в Ірані повністю знищені”.

Міністр оборони Піт Гегсет також спростовує ці повідомлення. З його слів, американська бомбардувальна кампанія “знищила здатність Ірану створювати ядерну зброю”.

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Міністр фінансів Ізраїлю і лідер ультраправої партії Безалель Смотрич заявив, що дії Ізраїлю та США проти ядерної програми Ірану “відвели їх на багато років назад”, бо було знищено “їхніх науковців, їхні архіви, їхні здібності”.

Дата публікації 19:59, 23.06.25 Кількість переглядів 176 Іран атакував американську базу у Катарі