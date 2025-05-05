Трамп заявив, що Росія "хоче миру" з Україною, і назвав несподіваний аргумент

Дональд Трамп / © Associated Press

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Агресорка Росія хоче домовитися про мир з Україною через різке падіння цін на нафту.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами 5 травня.

“Я думаю, що Росія з огляду на ціну на нафту, яка зараз упала... Я вважаю, що у нас є всі шанси домовитися. Вони хочуть домовитися. Україна хоче домовитися”, — висловився американський президент.

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Трамп знову наголосив, мовляв, якби не став президентом, то ”ніхто б не розбирався” з ситуацією, що склалася між Україною та Росією. Згадав американський лідер і про втрати обох сторін, назвавши цифру 5 тисяч людей на тиждень, “не рахуючи людей, які гинуть, коли ракети влучають у райони, де їх не повинно бути”.

“Це дуже страшна річ. І я думаю, що ми пройшли довгий шлях, і, можливо, щось станеться”, — додав Трамп.

Путінське перемир’я на 9 травня

Дональд Трамп висловився щодо заяви Путіна про триденне перемир’я у травні. Американський лідер вважає це кроком і зазначив, що обидві сторони прагнуть мирного врегулювання. За його словами, це перемир’я стане початком “врегулювання конфлікту”.

Своєю чергою Україна не погодилася на травневе перемир’я Путіна. Президент України Володимир Зеленський каже, що це частина дипломатичної гри Москви, театральна постановка з боку диктатора. Український лідер пропонує перемир’я щонайменше на місяць.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга назвав справжній намір диктатора РФ. Зі слів українського дипломата, за так званим перемир’ям на день перемоги стоїть небажання Москви закінчити війну.

Кремль бурхливо відреагував на заяву президента України про готовність до перемир'я на 30 днів, а не пропоноване триденне російське. Представник “фюрера” Дмитро Пєсков нахабно заявив, мовляв, “чекає від Києва прямих заяв, а головне — дій”.

Дата публікації 13:00, 05.05.25 Кількість переглядів 26 Москву відрубили від інтернету через парад! РФ колотиться через дрони і не тільки...