- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 817
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп розповів, з ким обговорюватиметься обмін територіями - Макрон
Територіальні питання будуть обговорюватися тільки із Володимиром Зеленським.
Президент США Дональд Трамп обгворюватиме будь-які територіальні питання лише з Україною.
Про це заявив президент Франції Макрон за результатами конференції європейських лідерів з Зеленським та Трампом.
«Територіальні питання будуть обговорюватися тільки із Зеленським», — каже Макрон.
Трамп також заявив, що «будь-які територіальні питання можуть бути обговорені лише з Україною».
Нагадаємо, Володимир Зеленський 13 серпня прибув до Берліна для участі у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом.
Після обговорення очікується, що Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс проведуть окрему онлайн-зустріч із європейськими лідерами.
Раніше ми повідомляли, що 15 серпня відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Місцем переговорів стала об’єднана військова база «Елмендорф-Річардсон» у місті Анкоридж.