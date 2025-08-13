Трамп розповів, з ким обговорюватиметься обмін територіями - Макрон

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп обгворюватиме будь-які територіальні питання лише з Україною.

Про це заявив президент Франції Макрон за результатами конференції європейських лідерів з Зеленським та Трампом.

«Територіальні питання будуть обговорюватися тільки із Зеленським», — каже Макрон.

Трамп також заявив, що «будь-які територіальні питання можуть бути обговорені лише з Україною».

Нагадаємо, Володимир Зеленський 13 серпня прибув до Берліна для участі у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Після обговорення очікується, що Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс проведуть окрему онлайн-зустріч із європейськими лідерами.

Раніше ми повідомляли, що 15 серпня відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Місцем переговорів стала об’єднана військова база «Елмендорф-Річардсон» у місті Анкоридж.