Трамп заявив, коли готовий знову зустрітися з Путіним

Трамп і Путін / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що може організувати зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним практично негайно, однак вважає, що новий саміт має відбутися тоді, коли сторони будуть готові до укладання мирної угоди щодо війни в Україні.

Про це Трамп заявив 2 вересня, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.

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Журналісти поцікавилися у президента США, чи можливий найближчим часом ще один саміт із російським диктатором Володимиром Путіним.

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Трамп відповів, що зустріч могла б відбутися дуже швидко, якби він цього захотів, однак наразі не бачить сенсу проводити її без перспективи домовленостей.

«Я хотів би зробити це, коли всі будуть готові укласти мирну угоду», — заявив президент США.

За його словами, він хотів би провести нову зустріч із Путіним тоді, коли війна Росії проти України наближатиметься до завершення.

Трамп також заявив, що Сполучені Штати прагнуть мати добрі відносини як із Росією, так і з Україною. Він додав, що це, зокрема, могло б створити можливості для економічної співпраці.

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Водночас американський президент припустив, що момент для врегулювання війни може настати «доволі скоро». За словами Трампа, він підтримує контакти з обома сторонами і вважає, що зрештою бойові дії вдасться припинити.

Візит голови ЦРУ до Москви — останні новини

Нагадаємо, 25 серпня до Москви на військово-транспортному літаку ВСП неочікувано прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф. У Кремлі заявили про «контакти» між країнами. За інформацією західних ЗМІ, відбулася зустріч голови ЦРУ та диктатора РФ Путіна.

Видання «Агентства» із посиланням на джерело, близьке до Кремля, повідомило, що дійсно була запланована зустріч між Реткліффом та Путіним, однак очільник Кремля її скасував в останній момент через зміст послання.

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