Трамп заявив про «близькість угоди» між Україною та РФ

Дональд Трамп / © Associated Press

Україна та Росія можуть укласти угоду навіть без участі представників США Джареда Кушнера та Стівена Віткоффа.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістки щодо перемовин між Україною та РФ, які мають відбутися без його посланців.

«Я вважаю, що вони мають шанс. Ми намагалися. Я закінчив вісім воєн — всі вони, на мою думку, були складнішими, ніж ця», — сказав Трамп.

Він наголосив, що ключовою перешкодою залишаються особисті взаємини між лідерами двох країн.

«Але Зеленський і Путін ненавидять один одного, і це дуже ускладнює ситуацію», — зазначив президент США.

Водночас Трамп висловив упевненість, що сторони наблизилися до результату.

«Але я вважаю, що ми дуже близькі до укладення угоди», — додав він.

Глава Білого дому також торкнувся теми втрат у війні проти України, заявивши про великі масштаби загибелі військових.

«29 000 солдатів за один місяць. 27 000 за місяць до того», — сказав президент США.

Раніше повідомлялося, що посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що «в найближчі тижні та дні» буде з’ясовано, чи дійдуть згоди Росія та Україна щодо єдиного питання, яке стримує укладення мирної угоди для завершення війни.

Ми раніше інформували, що США змінили скептичне ставлення до безкомпромісної позиції України на підтримку підходу керівника Офісу президента Кирила Буданова.