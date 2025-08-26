ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Трамп заявив про "дуже хороші" стосунки з Кім Чен Ином і з нетерпінням чекає нової зустрічі

Президент США Дональд Трамп розповів, що підтримує тісний контакт із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином і прагне знову зустрітися з ним.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Трамп та Кім Чен Ин

Трамп та Кім Чен Ин / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі повідомив, що має добрі стосунки з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це пише Укрінформ.

«У мене дуже хороші стосунки з Кім Чен Ином, – сказав він. – Багато людей сказали б, що це жахливо. Ні, це добре. Колись я його побачу. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з ним».

Трамп пригадав дві свої попередні зустрічі з північнокорейським диктатором, підкресливши, що той «був дуже добрий» до нього. За його словами, вони «відмінно порозумілися», і він знає Кіма краще, ніж більшість політиків, окрім, як зазначив Трамп, його сестри.

«Ми не мали проблем», – додав він, звертаючись до присутніх посадовців та журналістів.

Також Трамп заявив, що, на його переконання, якби на виборах у 2016 році перемогла Гілларі Клінтон, світ опинився б на межі ядерної війни. «У нас не буде ядерної війни», – запевнив президент США.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп назвав війну між Україною та Росією «великим особистісним конфліктом».

Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie