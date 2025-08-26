Трамп заявив про "дуже хороші" стосунки з Кім Чен Ином і з нетерпінням чекає нової зустрічі

Трамп та Кім Чен Ин / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі повідомив, що має добрі стосунки з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це пише Укрінформ.

«У мене дуже хороші стосунки з Кім Чен Ином, – сказав він. – Багато людей сказали б, що це жахливо. Ні, це добре. Колись я його побачу. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з ним».

Трамп пригадав дві свої попередні зустрічі з північнокорейським диктатором, підкресливши, що той «був дуже добрий» до нього. За його словами, вони «відмінно порозумілися», і він знає Кіма краще, ніж більшість політиків, окрім, як зазначив Трамп, його сестри.

«Ми не мали проблем», – додав він, звертаючись до присутніх посадовців та журналістів.

Також Трамп заявив, що, на його переконання, якби на виборах у 2016 році перемогла Гілларі Клінтон, світ опинився б на межі ядерної війни. «У нас не буде ядерної війни», – запевнив президент США.

