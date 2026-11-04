Трамп заявив про готовність України та РФ до угоди: що кажуть українські перемовники

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю заявив, що, на його думку, Україна та Росія вже готові укласти угоду про завершення війни.

«Я думаю, що вони обидва перебувають на тій стадії, коли кажуть: “Давайте укладемо угоду”», — сказав Трамп.

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За даними видання, українські переговорники не поділяють цієї оцінки. Вони сумніваються, що Москва готова до переговорів на справедливих умовах.

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Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський назвав відносини з Трампом емоційними та закликав тиснути на Путіна

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