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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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128
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Трамп заявив про готовність України та РФ до угоди: що кажуть українські перемовники

Президент США вважає, що Київ і Москва готові домовлятися про завершення війни, однак українські переговорники сумніваються в готовності Росії до врегулювання.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю заявив, що, на його думку, Україна та Росія вже готові укласти угоду про завершення війни.

«Я думаю, що вони обидва перебувають на тій стадії, коли кажуть: “Давайте укладемо угоду”», — сказав Трамп.

За даними видання, українські переговорники не поділяють цієї оцінки. Вони сумніваються, що Москва готова до переговорів на справедливих умовах.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський назвав відносини з Трампом емоційними та закликав тиснути на Путіна

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