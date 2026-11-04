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Трамп заявив про готовність України та РФ до угоди: що кажуть українські перемовники
Президент США вважає, що Київ і Москва готові домовлятися про завершення війни, однак українські переговорники сумніваються в готовності Росії до врегулювання.
Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю заявив, що, на його думку, Україна та Росія вже готові укласти угоду про завершення війни.
«Я думаю, що вони обидва перебувають на тій стадії, коли кажуть: “Давайте укладемо угоду”», — сказав Трамп.
За даними видання, українські переговорники не поділяють цієї оцінки. Вони сумніваються, що Москва готова до переговорів на справедливих умовах.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський назвав відносини з Трампом емоційними та закликав тиснути на Путіна