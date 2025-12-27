- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 223
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп заявив про «хороші шанси» на мирну угоду
Трамп бачить можливість для досягнення мирної угоди, хоча визнає складність переговорного процесу.
Президент США Дональд Трамп висловив обережний оптимізм щодо перспектив укладення остаточної мирної угоди після візиту президента України Володимира Зеленського до його резиденції Mar-a-Lago.
Про це повідомляє New York Post.
За словами американського лідера, переговори залишаються непростими, оскільки між сторонами зберігаються суттєві розбіжності. Водночас Трамп наголосив, що можливість досягнення домовленостей усе ж існує.
Він зазначив, що і Україна, і Росія декларують зацікавленість у мирному врегулюванні війни, проте наразі діють украй обережно, зважуючи кожен крок у переговорах.
Трамп не став уточнювати деталей потенційної угоди, однак дав зрозуміти, що подальші контакти та дипломатичні зусилля можуть вплинути на розвиток ситуації.
Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп анонсував швидку розмову з Путіним та висловив оптимізм щодо зустрічі із Володимиром Зеленським.
Ми раніше інформували, що Дональд Трамп напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що доля будь-якого мирного плану залежить винятково від його рішення.