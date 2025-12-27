Трамп заявив про «хороші шанси» на мирну угоду

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив обережний оптимізм щодо перспектив укладення остаточної мирної угоди після візиту президента України Володимира Зеленського до його резиденції Mar-a-Lago.

Про це повідомляє New York Post.

За словами американського лідера, переговори залишаються непростими, оскільки між сторонами зберігаються суттєві розбіжності. Водночас Трамп наголосив, що можливість досягнення домовленостей усе ж існує.

Він зазначив, що і Україна, і Росія декларують зацікавленість у мирному врегулюванні війни, проте наразі діють украй обережно, зважуючи кожен крок у переговорах.

Трамп не став уточнювати деталей потенційної угоди, однак дав зрозуміти, що подальші контакти та дипломатичні зусилля можуть вплинути на розвиток ситуації.

