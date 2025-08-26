ТСН у соціальних мережах

Трамп заявив про можливе перейменування Пентагону на Міністерство війни

Президент США Дональд Трамп натякнув, що його адміністрація найближчими днями може змінити назву Міністерства оборони на Міністерство війни.

Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном заявив, що Пентагону, ймовірно, повернуть історичну назву – Міністерство війни.

Про це пише Укрінформ.

«Коли ми виграли Першу світову, Другу світову війну, він називався Міністерством війни. І для мене це справді те, чим воно є», – сказав Трамп.

За його словами, американцям подобалася «неймовірна історія перемог», коли відомство мало таку назву. «Потім ми змінили його на Міністерство оборони. Але я не хочу обмежуватися лише обороною. Ми хочемо й наступу також», – наголосив глава Білого дому.

Міністерство війни (також відоме як Воєнне міністерство) існувало у США з 1789-го до 1947 року. Саме тоді адміністрація президента Гаррі Трумена провела реорганізацію і перейменувала його на Міністерство оборони.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп назвав війну між Україною та Росією «великим особистісним конфліктом».

