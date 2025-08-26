Трамп заявив про можливе перейменування Пентагону на Міністерство війни

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном заявив, що Пентагону, ймовірно, повернуть історичну назву – Міністерство війни.

Про це пише Укрінформ.

«Коли ми виграли Першу світову, Другу світову війну, він називався Міністерством війни. І для мене це справді те, чим воно є», – сказав Трамп.

За його словами, американцям подобалася «неймовірна історія перемог», коли відомство мало таку назву. «Потім ми змінили його на Міністерство оборони. Але я не хочу обмежуватися лише обороною. Ми хочемо й наступу також», – наголосив глава Білого дому.

Міністерство війни (також відоме як Воєнне міністерство) існувало у США з 1789-го до 1947 року. Саме тоді адміністрація президента Гаррі Трумена провела реорганізацію і перейменувала його на Міністерство оборони.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп назвав війну між Україною та Росією «великим особистісним конфліктом».