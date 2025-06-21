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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп заявив про «незначний прогрес» у переговорах між Україною та Росією

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про частковий прогрес у переговорах між Україною та Росією, підкресливши свою роль як «миротворця».

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про незначний поступ у перемовинах між Україною та Російською Федерацією.

Про це він сказав журналістам після прибуття до штату Нью-Джерсі, повідомляє Fox News.

«На переговорах між Росією та Україною спостерігається незначний прогрес. Я завжди є миротворцем. Іноді потрібно бути жорстким, але завжди бути миротворцем», — наголосив Трамп.

Водночас глава Білого дому заявив, що встановлює Ірану двотижневий дедлайн щодо ядерної угоди.

«Я даю їм певний період часу. Ми побачимо, яким буде цей період. Але я даю їм час. І я б сказав, що два тижні — це максимум», — сказав він.

Трамп не уточнив, чи означає це можливу участь США у військових діях на боці Ізраїлю після закінчення цього терміну.

Також він розкритикував роль європейських країн у конфлікті на Близькому Сході.

«Європа не допомогла. Іран хоче розмовляти лише зі США», — додав президент.

Раніше повідомлялося, що у Кремлі зробили нову заяву щодо дати переговорів з Україною.

Ми раніше інформували, що професор воєнних досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренс Д. Фрідман пояснив, чому Путін ігнорує заклики Дональда Трампа до припинення вогню.

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