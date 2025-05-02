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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп заявив про перемогу США у Другій світовій: в Росії відреагували

У Держдумі провели для президента США “урок історії”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

У російській Держдумі бурхливо відреагували на заяву американського президента Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати перемогли у Другій світовій війні.

Заяву депутата Держдуми країни-агресорки Андрія Колесніка публікують росЗМІ.

З його слів, нібито “Трамп фантазує”, “уявляє собі велич Америки” та навіть “вигадує історії”. Російський депутат навіть провів американському президенту “урок історії”.

Окрім того, Колексік заявив, що нібито США "не воювали в Європі", оскільки німці їм уже здавалися. Вашингтон лише долучився до переможців, відкривши другий фронт 1944-го, додав він.

Заява Трампа

Американський президент заявив, що США почнуть святкувати День перемоги у Другій світовій, бо його країна “виграла обидві війни”.

"Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День перемоги, але ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна, у досягненні переможного результату у Другій світовій війні. Я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада - на День Перемоги у Першій світовій війні", - повідомляється у публікації.

З його слів, США не святкують “через відсутність лідерів, які не знають, як це робити”. Втім, пообіцяв американський президент, тепер буде інакше.

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