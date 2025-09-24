Трамп раптово заявив про перемогу України: експерти NYT попереджають про приховані ризики

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © ТСН

Президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що вірить у здатність України повернути всі окуповані території за підтримки НАТО та Вашингтона.

У виданні NYT пояснили, чому це може бути частиною небезпечної гри з Кремлем.

Ще нещодавно Трамп і його команда наполягали, що Києву доведеться поступитися частиною земель заради миру з Росією. А українському президенту він навіть казав, що “в нього немає карт”. Тепер же він назвав РФ “паперовим тигром”, що загруз у серйозних економічних проблемах.

Зеленський привітав таку зміну позиції як “велике зрушення”. Водночас у Європі ця риторика викликала подив. Один із високопоставлених військових чиновників назвав заяву Трампа “приголомшливою”.

У NYT зазначають, що союзники США побоюються прихованих мотивів: під гучними словами про перемогу України Трамп може готувати ґрунт для відновлення контактів із Кремлем — давньої мети і Путіна, і самого Трампа.

Попри оптимістичні заяви, американський президент не згадав про нові обсяги допомоги Україні. Він лише запропонував продавати більше зброї Європі, аби та передавала її Києву. Своє послання Трамп завершив фразою: “Я бажаю обом країнам всього найкращого”.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп вимагав від Києва територіальних поступок заради миру з Росією. Він навіть дозволяв собі різкі випади проти Володимира Зеленського та публічно давав зрозуміти, що Україна не має шансів відвоювати всі землі. Тепер же президент США кардинально змінив риторику — заявив, що Київ здатен повернути всю територію. ТСН.ua розповідає, що ж спричинило такий несподіваний поворот.