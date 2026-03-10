- Дата публікації
Трамп заявив про послаблення санкцій проти російської нафти
Президент США Дональд Трамп повідомив про намір Вашингтона послабити частину санкцій проти російської нафти.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати скасують низку санкцій проти російської нафти, щоб врегулювати світові ціни.
Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі.
«Ми скасовуємо певні санкції щодо російської нафти, щоб знизити ціни, поки ситуація не владнається», — заявив Трамп.
Крім того, він додав, що, можливо, США більше не треба буде їх запроваджувати знову.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп натякнув, що війна в Ірані може наближатися до свого завершення, проте одночасно з цим запевнив, що хоче абсолютної перемоги над іранським режимом.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої сторони обговорили розвиток міжнародної ситуації та конфлікт навколо Ірану.