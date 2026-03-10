Трамп заявив про послаблення санкцій проти російської нафти

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати скасують низку санкцій проти російської нафти, щоб врегулювати світові ціни.

Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі.

«Ми скасовуємо певні санкції щодо російської нафти, щоб знизити ціни, поки ситуація не владнається», — заявив Трамп.

Реклама

Крім того, він додав, що, можливо, США більше не треба буде їх запроваджувати знову.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп натякнув, що війна в Ірані може наближатися до свого завершення, проте одночасно з цим запевнив, що хоче абсолютної перемоги над іранським режимом.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої сторони обговорили розвиток міжнародної ситуації та конфлікт навколо Ірану.