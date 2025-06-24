Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном: у Путіна відреагували

Володимир Путін / © Associated Press

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У Кремлі відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про те, що нібито припинення вогню Ізраїлем та Іраном “набуло чинності”.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, якщо Ізраїлю та Ірану “справді вдалося вийти на домовленості про припинення вогню, це можна лише вітати”.

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Представник “фюрера” нахабно наголосив на тому, що, мовляв, РФ від початку загострення закликала до дипломатичного врегулювання. А тому, цинічно додав Пєсков, Кремль сподівається, що “припинення вогню буде стійким”.

Пєсков каже, мовляв, Росія підтримала Тегеран своєю “чіткою позицією”, засуджуючи удари США та Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах. За словами представника “фюрера”, Москва має намір і надалі розвивати свої зв'язки з Тегераном.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню Ізраїлем та Іраном “набуло чинності”. Уряд Ізраїлю заявив, що погодився на цю пропозицію. Адже Єрусалим досягнув своєї мети — “усунути ядерну та балістичну загрозу” з боку Ірану.

Втім, після оголошення припинення вогню Іран запустив ракети по Ізраїлю. Військові перехопили дві ракети, запущені з Ірану. Однак Тегеран це спростував.

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Дата публікації 19:00, 23.06.25 Кількість переглядів 187 Ізраїль підірвав ворота іранської в’язниці, в якій утримуються політв’язні