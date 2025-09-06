Трамп заявив про розчарування діями Моді: прем'єр здивував несподіваною реакцією

Нарендра Моді і Дональд Трамп. / © Associated Press

На тлі напружених відносин між США і Індією після рішення Вашингтона запровадити 50% мито на Нью-Делі лідери країн Дональд Трамп і Нарендра Моді обмінялися взаємними заявами. Зокрема, висловилися про дружні стосунки.

Про це стало відомо з дописів політиків у соцмережах.

Першою була заява американського лідера у його соцмережі Truth Social. Він назвав індійсько-американські відносини “дуже особливими” та наголосив, що що вони з Моді “завжди будуть друзями”. Втім, до свого “солодкого” допису він додав трохи негативу.

“Він - чудовий прем'єр-міністр. Ми завжди будемо друзями, але мені просто не подобається те, що він робить зараз. Але Індія та Сполучені Штати мають дуже особливі стосунки. Немає про що турбуватися. Просто іноді трапляються такі моменти”, - написав Трамп.

Моді з відповіддю не забарився і у мережі Х зробив заяву про те, що “повністю розділяє почуття” Трампа.

“Глибоко ціную і повністю поділяю почуття та позитивну оцінку наших відносин з боку президента Трампа. Індія та США мають дуже позитивне та перспективне всеосяжне і глобальне стратегічне партнерство”, - наголосив індійський прем’єр-міністр.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що "втратив" Індію і Росію, які стали союзниками Китаю. Крім того, він назвав КНР “найпохмурішим”. Також президент побажав країнам “довгого і квітучого майбутнього разом”.

Однак пізніше Трамп уточнив, мовляв, “не вірить у це” - що втратив Індію. Втім, наголосив: “дуже розчарований тим, що Індія купує так багато нафти у Росії”.

Зауважимо, у серпні Трамп запровадив 25% взаємний тариф на Індію, а також додатковий штраф 25% за закупівлі Нью-Делі російської нафти.