Трамп заявив про щедру "данину" від Ірану: що Тегеран передав Вашингтону

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран передав його країні 20 нафтових танкерів, які пройдуть через Ормузьку протоку 30 березня. Попри оптимізм щодо переговорів, очільник Білого дому наголосив на непередбачуваності іранської сторони.

Про це Трамп сказав журналістам на борту президентського літака.

«Сьогодні переговори з Іраном. Отримуємо багато того, що мали дати давно. Побачимо, як вийде, але все йде добре», — повідомив американський лідер.

Він заявив, що напередодні американські сили знищили багато додаткових цілей. Президент США також зазначив, що Військово-морські сили «пішли», додавши, що день був дуже успішним.

«Ми ведемо переговори з ними прямо і опосередковано. У нас є емісари, але ми також працюємо безпосередньо. І, як знаєте, вони погодились відправити вісім суден два дні тому. Потім додали ще два — вийшло 10 суден. А сьогодні вони дали нам як данину — не знаю, не можу визначити, але вони дали нам з поваги 20 танкерів з нафтою, великих танкерів через Ормузьку протоку. І це відбудеться завтрашнього ранку (30 березня). Протягом кількох днів — багато танкерів», — розповів американський лідер.

Водночас він зауважив, що результат переговорів з Іраном залишається непередбачуваним.

«Скажу лише, що переговори йдуть дуже добре, але ніколи не знаєш з Іраном. Бо ми ведемо переговори, а потім мусимо завжди їх підривати — чи то В2, чи просто скасовувати, наприклад, ядерну угоду з Іраном, укладену Браком Хусейном Обамою», — висловився Трамп.

Окремо він заявив про «фактичну зміну режиму» в Ірані, стверджуючи, що попередні керівні групи були знищені, а нинішнє керівництво відрізняється від попередніх.

Трамп і війна в Ірані — останні новини

CNN повідомляє, що суперечливі сигнали Трампа щодо війни з Іраном через місяць бойових дій викликають дезорієнтацію серед республіканців і союзників. Президент США одночасно заявляє про прагнення миру та розгортає тисячі військових, уникаючи конкретики щодо критеріїв перемоги. Така невизначеність посилює тривогу в Білому домі, який опинився під тиском вимог завершити конфлікт заради стабільності перед листопадовими виборами.

Зауважимо, Трамп призначив віцепрезидента Джей Ді Венса головним переговірником на мирних переговорах з Іраном, що відбудуться у Пакистані. Завдяки своєму ізоляціонізму та скепсису щодо війни, Венс може стати прийнятнішою фігурою для Тегерана, ніж попередники. Для Ірану це фактично останній шанс на дипломатію, оскільки вигідніших умов Білий дім не запропонує.

Трамп також заявив про намір взяти під контроль нафтову галузь Ірану, зокрема острів Харк, за аналогією з венесуельським сценарієм. Він вважає таку операцію легкою, але водночас відзначає прогрес у переговорах через Пакистан. Президент США встановив Тегерану дедлайн до 6 квітня для укладення угоди, погрожуючи новими ударами по енергосектору.