Трамп несподівано оголосив про перемир’я між Україною та Росією: Зеленський відреагував

Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленості щодо триденного припинення вогню у війні між Росією та Україною, яке триватиме 9, 10 і 11 травня. Володимир Зеленський відповів на пропозицію американського лідера.

Про це президент США написав у своїй соцмережі Truth Social.

Триденне перемир’я України з РФ — подробиці

За словами Трампа, перемир’я приурочене до пам’ятних дат Другої світової війни та включає повне зупинення бойових дій, а також масштабний обмін полоненими.

«Я радий повідомити, що у війні між Росією та Україною буде ТРИДЕННЕ ПЕРЕМИР’Я (9, 10 і 11 травня). Святкування у Росії присвячене Дню Перемоги, але так само і в Україні, тому що вони також були великою частиною і фактором Другої світової війни. Це припинення вогню включатиме призупинення всієї кінетичної активності, а також обмін 1000 полонених з кожної країни», — йдеться у його заяві.

Трамп зазначив, що ця ініціатива була висунута ним особисто та, за його словами, погоджена президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним. Він також додав, що переговори щодо завершення війни тривають.

«Сподіваюся, це початок кінця дуже довгої, смертоносної та важкої війни. Переговори щодо припинення цього великого конфлікту, найбільшого від часів Другої світової війни, тривають, і ми стаємо все ближче і ближче з кожним днем», — написав американський президент.

Допис Дональда Трампа / © Скріншот

Що відповів Зеленський — подробиці заяви

Своєю чергою Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та Росія досягли домовленості про проведення обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000» та встановлення режиму припинення вогню на 9, 10 і 11 травня.

Президент пояснив, що Україна погодилася на ці умови, щоб передусім врятувати життя своїх людей. За його словами, Київ зважив на гуманітарні потреби та нагадав Росії, що на будь-які загрози Україна відповідатиме дзеркально.

«Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому», — заявив він.

Зеленський наголосив, що Росія погодилася на великий обмін і перемир’я завдяки переговорам за участі США.

«Саме тому сьогодні в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня. Україна послідовно працює для повернення своїх людей з російського полону. Доручив нашій команді оперативно підготувати все необхідне для обміну», — повідомив він.

Український очільник подякував президентові США за результативну участь у перемовинах та висловив сподівання, що Вашингтон виступить гарантом виконання цих домовленостей Москвою.

Перемир’я на 9 травня з РФ — останні новини

Нагадаємо, Путін оголосив «перемир’я» на 8 і 9 травня нібито на честь Дня Перемоги. В Міноборони РФ заявили, що очікують від України такого ж кроку. Водночас Москва відкрито погрожує вдарити по центру Києва, якщо українські війська намагатимуться завадити святкуванням у Росії.

Своєю чергою Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримувала жодного офіційного звернення від Росії щодо «модальності припинення бойових дій», про що заявили в Москві. Водночас Київ оголосив режим тиші вже від 00:00 6 травня.

Попри це Росія зірвала цей режим припинення вогню. Тоді зафіксували 1820 порушень тиші.

До слова, перед 9 травня і парадом на Красній площі страхи у Кремлі лише зростають. «Фюрера» Росії Володимира Путіна терміново переховують з посиленою охороною нібито не «через погрози Києва».

