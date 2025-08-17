- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп заявив про "великий прогрес" з Росією — деталі
Новина доповнюється
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про «великий прогрес» щодо Росії, а також поскаржився на «фейкові ЗМІ», які не оцінили його старання.
«Великий прогрес щодо Росії. Слідкуйте за оновленнями», — написав Трамп.
Він розкритикував так звані «фейкові новини» за нібито «спотворення правди», заявивши, що мав «чудову зустріч» на Алясці.
«Якби я змусив Росію відмовитися від Москви в рамках Угоди, фейкові новини та їхній партнери, лівораканди, сказали б, що я зробив жахливу помилку та дуже погану угоду», — обурився Трамп.
Крім того, Трамп не зміг, щоби вкотре «не кинути камінь» у свого попередника Байдена. Він заявив, що мав «чудову зустріч на Алясці щодо дурної війни Байдена, якої ніколи не мало бути».