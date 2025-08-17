ТСН у соціальних мережах

Трамп заявив про "великий прогрес" з Росією — деталі

Новина доповнюється

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про «великий прогрес» щодо Росії, а також поскаржився на «фейкові ЗМІ», які не оцінили його старання.

«Великий прогрес щодо Росії. Слідкуйте за оновленнями», — написав Трамп.

Він розкритикував так звані «фейкові новини» за нібито «спотворення правди», заявивши, що мав «чудову зустріч» на Алясці.

«Якби я змусив Росію відмовитися від Москви в рамках Угоди, фейкові новини та їхній партнери, лівораканди, сказали б, що я зробив жахливу помилку та дуже погану угоду», — обурився Трамп.

Крім того, Трамп не зміг, щоби вкотре «не кинути камінь» у свого попередника Байдена. Він заявив, що мав «чудову зустріч на Алясці щодо дурної війни Байдена, якої ніколи не мало бути».

