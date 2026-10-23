Трамп заявив про відновлення Starshield для України, але є нюанс: що з'ясувало AP

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Адміністрація президента США Дональда Трампа надає суперечливі пояснення щодо обмежень роботи супутникового зв'язку Starshield для України. Американський лідер заявив про відновлення повноцінної роботи системи, однак джерела, обізнані із ситуацією на місцях, стверджують, що обмеження досі діють.

Про це повідомляє Associated Press.

Реклама

За інформацією агентства, запроваджені минулого тижня обмеження Starshield — військової версії супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX — серйозно вплинули на роботу українських безпілотників.

Реклама

Військові повідомляли про втрату дронів і зрив бойових завдань через проблеми зі зв'язком.

Трамп заявив, що обмеження Starshield скасували

У четвер, 22 жовтня, Дональд Трамп запевнив журналістів, що система супутникового зв'язку для України знову працює на повній швидкості.

Раніше The Wall Street Journal повідомило, що Ілон Маск погодився скасувати обмеження.

Водночас американський президент ухилився від прямої відповіді на запитання, чи особисто просив власника SpaceX відновити роботу системи.

Реклама

«Не має значення, чи телефонував я, чи хтось інший. Головне, що він усе повернув», — заявив Трамп.

Однак високопоставлений європейський посадовець, обізнаний із ситуацією в Україні, повідомив AP, що станом на четвер нічого не змінилося.

За його словами, обмеження швидкості залишалося на рівні приблизно 160 км/год.

Українська сторона також не отримала чіткого офіційного пояснення, хто наказав запровадити обмеження та з якої причини.

Реклама

Хто наказав обмежити Starshield для України

За інформацією Associated Press, представники американської адміністрації висловлюють суперечливі позиції щодо відповідальності за рішення.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що особисто не наказував обмежувати роботу супутникового зв'язку. Він також висловлював сумніви щодо причетності Ілона Маска.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс фактично допустив координацію дій між компанією SpaceX та американською владою.

«Я думаю, цілком зрозуміло, що він не хоче втручатися у війну між двома державами без того, щоб уряд США фактично визначав, що йому робити», — сказав Венс, коментуючи позицію Маска.

Віцепрезидент також наголосив, що головне питання полягає не в діях власника SpaceX, а в тому, якою має бути політика США щодо України та Росії.

Натомість державний секретар Марко Рубіо категорично заперечив причетність американської адміністрації до обмежень.

За його словами, ні Трамп, ні інші представники уряду США не вимагали змінювати роботу супутникових систем.

Міністр оборони Піт Гегсет також заявив, що Пентагон нічого не обмежував.

Водночас він зауважив, що користувачі мають дотримуватися умов обслуговування, а компанія SpaceX може самостійно ухвалювати відповідні рішення.

Маск перекладає відповідальність на Пентагон

Сам Ілон Маск раніше заявив, що системи Starshield належать уряду США та перебувають під його контролем.

За словами бізнесмена, будь-які обмеження швидкості або використання Starshield визначають американські військові, а остаточне рішення залежить від президента США.

Водночас Маск наголосив, що комерційний Starlink належить компанії SpaceX і має інші правила використання.

Зокрема, він стверджував, що комерційний сервіс не призначений для наступальних військових операцій.

Таким чином, представники Білого дому, Пентагону та SpaceX фактично перекладають відповідальність один на одного, не пояснюючи, хто саме ухвалив рішення, яке вплинуло на українські військові операції.

Що говорить Зеленський про обмеження зв'язку

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що швидкісні обмеження супутникового зв'язку стосуються саме України.

За його словами, аналогічних обмежень у країнах Європейського Союзу немає.

«Іншими словами, це спланована операція», — наголосив український президент.

Під час спілкування з американськими законодавцями Зеленський також повідомив, що українські військові продовжують стикатися з обмеженнями Starlink і Starshield на різних ділянках фронту.

Він зазначив, що Київ досі не отримав зрозумілих пояснень причин таких рішень.

В інтерв'ю Fox & Friends 21 жовтня Зеленський заявив, що Марко Рубіо пообіцяв допомогти розв'язати проблему.

У Сенаті США вимагають розслідування

На тлі суперечливих заяв американських посадовців сенатор-демократ Річард Блументаль ініціював розслідування обставин обмеження супутникових технологій для України.

Він вимагає пояснень щодо того, хто ухвалив рішення, яке вплинуло на українські оборонні можливості під час російських атак.

За інформацією AP, ситуація викликала серйозне занепокоєння серед американських законодавців, які підтримують Україну.

Наразі питання про відповідальність за запровадження обмежень залишається відкритим, а заяви Трампа про повне відновлення роботи системи суперечать інформації джерел агентства.

Варто зауважити, що збої в роботі супутникових систем Starlink і Starshield, за повідомленнями військових, призвели до втрати українських дронів на понад $1 млн та зупинення більшості бойових вильотів на три доби.

Новини партнерів