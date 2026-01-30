Трамп заявив про «значний прогрес» у переговорах щодо війни в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Лідер Білого дому Дональд Трамп повідомив про позитивну динаміку в переговорах, які стосуються завершення війни в Україні.

Про це президент США заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

За словами Трампа, суттєві зрушення відбуваються, зокрема, на перемовинах, що проходять в Абу-Дабі.

«Я думаю, що там, на переговорах в Абу-Дабі, досягається значний прогрес», — зазначив глава Білого дому.

Окремо Дональд Трамп висловився щодо так званого енергетичного перемир’я між Україною та РФ. Він наголосив, що високо оцінює тимчасову відсутність атак російської сторони на українську енергетичну інфраструктуру, яку спостерігають упродовж останніх кількох годин.

«Я сказав, що Росія тимчасово не веде обстрілів через надзвичайно холодну погоду. Ми попросили Путіна, чи могли б вони припинити обстріли на тиждень — він погодився на це», — заявив Трамп.

Президент США додав, що така пауза в ударах має важливе значення з огляду на низькі температури в Україні, та підкреслив: «Ми дуже це цінуємо».

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що Путін погодився не обстрілювати Київ протягом тижня, але українські чиновники не отримали підтвердження від РФ і не впевнені в дотриманні режиму припинення вогню.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що пропозиція України про перемир’я неприйнятна для Москви.