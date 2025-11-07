Трамп заявив про «значний прогрес» у війні в Україні: у Путіна відреагували

Володимир Путін. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у питанні врегулювання війни в Україні. У Кремлі цю заяву вирішили не коментувати, а натомість кинути нову порцію звинувачень на адресу Києва.

Про це заявив речник російського “фюрера” Дмитро Пєсков.

З його слів, заяву Трампа “Кремль залишає без коментарів”. Мовляв, додаткової деталізації з цього питання поки що немає.

Пєсков традиційно і нахабно звинуватив Україну “в небажанні йти шляхом політики дипломатичного врегулювання”. Нібито саме через дії Києва, виникла пауза у переговорному процесі. Зі слів представника “фюрера” Кремля, нібито говорити про взаємну довіру між Москвою та Києвом не доводиться.

Окрім того, Пєсков, забувши про небажання РФ до миру, цинічно заявив, мовляв, лідери Європи "провокують” українську владу “на подовження бойових дій”.

Заява Трампа

Американський президент Дональд Трамп під час спілкування з пресою заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні, а також вихвалився тим, як йому вдається залагоджувати міжнародні конфлікти.

"Ми прагнемо закінчити ще одну (війну - Ред), якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, ми сильно просунулися", - сказав президент США.

З його слів, експорт російської нафти "суттєво знизився", а тому, сподівається очільник Білого дому, сторони конфлікту незабаром зупиняться, зважаючи на великі людські втрати.