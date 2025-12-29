Трамп заявив про значний прогрес у завершенні війни

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським було досягнуто значного прогресу в припиненні війни.

Про це він заявив на спільній пресконференції після завершення переговорів.

«Ми охопили, дехто б сказав, 95%, я не знаю який саме відсоток, але ми досягли значного прогресу в припиненні цієї війни», — сказав Трамп.

За його словами, були обговорення «по різних темах, по всіх темах».

Дональд Трамп зазначив, що після переговорів із Зеленським відбулася розмова з європейськими лідерами, серед яких лідери Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Фінляндії, Польщі та Норвегії, а також керівники Європейського Союзу.

«Перед цим я спілкувався з президентом Путіном і ми детально проговорили багато деталей сьогодні», — додав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп перед переговорами із Зеленським заявив, що швидке завершення війни може бути можливим.