Трамп заявив про зустріч Зеленського і Путіна: в Росії прокоментували

Агресорка Росія не відмовляється від “жодних форм роботи” щодо українського врегулювання - ні від двосторонніх, ні від тристоронніх. Мовляв, про це нібито повторює навіть сам диктатор Володимир Путін.

Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров в інтерв'ю одному росЗМІ.

Втім, зі слів міністра, "треба будь-які контакти за участю перших осіб готувати гранично ретельно".

Лавро каже, мовляв, Москва не проти будь-яких форматів - “один плюс один, один плюс два, багатосторонні формати, яких теж чимало”. Втім, РФ виступає лише за “серйозний підхід”, нахабно додав він.

Нагадаємо, 18 серпня президент США Дональд Трамп зв’язався «з російською стороною», що запропонувала провести двосторонню зустріч у форматі Україна-Росія, а потім тристоронню: Україна-Росія-США. Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що “готовий до всіх форматів”. Зокрема, до зустрічі з Путіним.

Журналіст Барак Равід повідомив, що зустріч Зеленського та Путіна може відбутися до кінця серпня. Це може бути першим прямим діалогом Зеленського й Путіна за тривалий час. Втім, де саме можуть зустрітися лідери, невідомо. Зокрема, президент Франції як варіант називає швейцарську Женеву, а Reuters з посиланням на джерела в Білому домі пише про Угорщину.