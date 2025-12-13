Трамп заявив, що «багато хочуть побачити», чи спрацює його мирна угода для України

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода для України, яку наразі просуває американська сторона, може виявитися дієвою.

Про це він сказав журналістам під час заходу в Білому домі, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив домовленостей навколо України, Трамп зазначив, що робота над угодою триває і результат може бути відомий уже найближчим часом.

«Побачимо, що станеться. Ми працюємо над тим, аби побачити, чи зможемо зараз укласти угоду. Ми скоро дізнаємося», — сказав президент США.

Коли журналісти попросили його уточнити деталі можливих домовленостей, зокрема щодо створення буферної зони або питань територій, Трамп відмовився від коментарів.

«Це дуже складна ситуація, але це могло б спрацювати, і багато людей хочуть побачити, як це спрацює, подивитися на це», — наголосив він.

За словами президента США, його головна мета — зупинити масову загибель людей.

«Все, що я хочу зробити — зупинити загибель 25 тисяч людей щомісяця», — підсумував Дональд Трамп.

Раніше повідомлялося, що навколо можливого мирного плану США для України знову спалахнули суперечки щодо його умов, гарантій безпеки та ризиків для фронту.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп поки сумнівається, чи його країна буде присутня у Франції на зустрічі щодо обговорення «мирного плану» США.