Трамп розповів, завдяки чому Україна "вижила" у війні з Росією
Україна могла припинити спротив у перший день без допомоги США, каже Трамп.
Україна не змогла б вистояти без підтримки та допомоги Америки. Сполучені Штати відіграли вирішальну роль у збереженні української державності, без якої спротив завершився б у перший же день війни.
Про це заявив президент США Дональд Трамп під час офіційної зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном в Овальному кабінеті.
«З Україною було б покінчено за один день, якби ми не допомогли. Чесно кажучи, Україна б закінчилася вже першого дня», — заявив Трамп.
Також президент США підняв питання прозорості фінансових потоків попередньої адміністрації. Він стверджує, що Джо Байден передав Україні значні ресурси.
«Байден передав їм від $350 млрд до $400 млрд обладнанням і готівкою. Хтось має дізнатися про готівку», — заявив Трамп.
Під час розмови Трамп також висловив критику на адресу Альянсу та піддав сумніву доцільність допомоги з погляду національної безпеки самих Штатів. За його словами, напад Росії на Україну не становив прямої загрози для США, проте допомога все одно надавалась.
«Можна сказати, що це не була загроза — ви знаєте, ми їм допомагаємо. Тож ми їм допомагали, а вони нам не допомагали», — зауважив президент США.
Нагадаємо, Трамп заявив, що Вашингтон не має обов’язку підтримувати Україну у війні з Росією, а Джо Байден підтримував Київ, бо його нібито «обдурили».
Згодом в Офісі президента України закликали не піддаватися емоціям та не драматизувати різкі заяви президента США Дональда Трампа щодо України, НАТО та небажання Вашингтона втягуватися у військові конфлікти.
У РФ заявили, що американський президент залишається залученим до українського питання.