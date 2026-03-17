Трамп розповів, завдяки чому Україна "вижила" у війні з Росією

Дональд Трамп / © Associated Press

Україна не змогла б вистояти без підтримки та допомоги Америки. Сполучені Штати відіграли вирішальну роль у збереженні української державності, без якої спротив завершився б у перший же день війни.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час офіційної зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном в Овальному кабінеті.

«З Україною було б покінчено за один день, якби ми не допомогли. Чесно кажучи, Україна б закінчилася вже першого дня», — заявив Трамп.

Також президент США підняв питання прозорості фінансових потоків попередньої адміністрації. Він стверджує, що Джо Байден передав Україні значні ресурси.

«Байден передав їм від $350 млрд до $400 млрд обладнанням і готівкою. Хтось має дізнатися про готівку», — заявив Трамп.

Під час розмови Трамп також висловив критику на адресу Альянсу та піддав сумніву доцільність допомоги з погляду національної безпеки самих Штатів. За його словами, напад Росії на Україну не становив прямої загрози для США, проте допомога все одно надавалась.

«Можна сказати, що це не була загроза — ви знаєте, ми їм допомагаємо. Тож ми їм допомагали, а вони нам не допомагали», — зауважив президент США.

