Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він очікує "дуже хороших пропозицій" щодо припинення бойових дій в Україні.

Про це він заявив під час під час зустрічі з президентом Сальвадора Наїбом Букеле, інформує РБК-Україна.

Він вкотре повторив своє бажання зупинити війну та вбивства в Україні і сказав, що справи у цій сфері просуваються.

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"Я хочу зупинити вбивства. І я думаю, що ми добре просуваємося в цьому плані. Я думаю, що дуже скоро у нас будуть дуже хороші пропозиції", - заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп розставив крапки над «і» та заявив, що Путін «не мав» починати війну.

Раніше повідомлялося, що кремлівський диктатор Путін зосереджений на продовженні війни. Тож російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що дипломатія не дасть результату.