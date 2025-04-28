Трамп заявив, що для настання миру Путіну треба припинити стріляти і підписати угоду

Дональд Трамп і Путін / © Getty Images

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що відчуває розчарування через російський ракетний удар по Києву та висловив невпевненість, що кремлівський диктатор Путіна має намір припинити війну.

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Він зазначив, що не може впевнено сказати, що Путін хоче припинення війни після того, як диктатор завдав ракетного удару по Києву.

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«Подивимося, що буде в найближчі кілька днів. Ми, ймовірно, багато чого дізнаємося. Я був дуже розчарований тим, що ракети летіли з боку Росії», — сказав Трамп.

Він підкреслив, що Путін повинен продемонструвати, що він прихильний до миру.

«Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що, на його думку, президент України Володимир Зеленський готовий прийняти мирну угоду з Росією, яка передбачатиме відмову від Криму.

Ми раніше інформували, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що якщо Україна погодиться на пропозицію президента США Дональда Трампа поступитися територією в обмін на припинення вогню з Росією, це було б схоже на «капітуляцію».