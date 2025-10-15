Трамп заявив, що економіка РФ наближається до колапсу: в Москві відреагували

Дональд Трамп. / © Associated Press

Днями президент США Дональд Трамп заявив про дефіцит бензину в Росії та висловив думку, що російська економіка руйнується. Втім, у Москві ці твердження відкидають, бо, мовляв, це не відповідає дійсності.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак, повідомляє The Guardian.

За словами російського посадовця, попередження Трампа про те, що економіка Росії наближається до колапсу, - це неправда. Натомість начебто відбувається стабільне постачання бензину на внутрішній ринок країни агресорки. Мовляв, проблем немає.

“Ми не бачимо жодних проблем у цьому плані. Баланс між виробництвом і споживанням підтримується. Ми, з боку уряду та відповідних міністерств, робимо все, щоб так і залишалося”, - висловився Новак.

Заява Трампа

Під час спілкування з журналістами Трамп знову жорстко розкритикував Путіна, заявивши, що розташований поведінкою “фюрера”, з яким раніше мав «дуже хороші стосунки».

За його словами, очільник Кремля "мав би виграти війну в Україні за тиждень", а натомість воює майже чотири роки. Трамп вважає, що Москва просто не хоче завершувати війну.

“Я не розумію, чому він продовжує цю війну", - наголосив американський лідер.

Нагадаємо, The Economist пише про те, що цілеспрямовані «пекельні» удари по нафтопереробних заводах РФ посилюють паливну кризу в державі-агресорці, допомагають змінити думку президента США Дональда Трампа щодо перспектив України у війні. За інформацією видання, постраждало до 40% нафтопереробних потужностей Росії, причому близько 20% скоротилося одночасно.