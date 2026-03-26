Трамп заявив, що Іран хотів зробити його новим верховним лідером

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп стверджує, що Іран хотів зробити його верховним лідером. Втім, він відмовився.

Про це американський лідер заявив під час виступу на благодійній вечері Національного республіканського комітету Конгресу.

«Ще ніколи не було глави країни, яка б хотіла цієї посади менше, ніж бути главою Ірану. Ми чуємо їх дуже чітко. Вони кажуть: "Я цього не хочу. Ми хотіли б зробити вас наступним верховним лідером". Ні, дякую. Я цього не хочу», — сказав Трамп.

Також, зі слів Трампа, Вашингтон і Тегеран ведуть переговори щодо припинення війни попри заперечення Ірану.

Нагадаємо, раніше Трамп шокував заявою щодо Ірану. Зокрема, каже, не варто застосовувати слово «війна». Мовляв, тоді треба отримати схвалення. Саме тому, висловився очільник Білого дому, він використовуватиме словосполучення «військова операція».

Водночас президент США знайшов «цапа-відбувайла» — відповідального за ескалацію конфлікту з Іраном. Так, Трамп переклав відповідальність на міністра оборони Піта Гегсета. Мовляв, очільник Пентагону першим запропонував розпочати операцію.