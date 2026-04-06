Трамп заявив, що Іран можна «знищити» за одну ніч

Дональд Трамп. / © Associated Press

Іран можна «знищити» за одну ніч. Ба більше — ця ніч може настати уже у вівторок (7 квітня) увечері.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час прес-конференції, пише CNN.

«Всю країну можна знищити за одну ніч, і ця ніч може настати вже завтра», — сказав президент.

Ймовірно, нова заява — очевидний натяк ультиматум, висунути у великодню неділю. До слова, тоді Трамп заявив, що Іран має час до вівторка, 20:00 за східним часом, щоб укласти угоду.

Зауважимо, очільник Білого дому неодноразово попереджав, що США можуть завдати ударів по електростанціях, мостах та іншій інфраструктурі, якщо Тегеран не зможе укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку.

Ультиматум Трампа

У неділю, 5 квітня, Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social допис, в якому з матюками накинувся на Іран та вимагав розблокувати Ормузьку протоку. У традиційні дял себе манері він назвав іранську владу «божевільними виродками» і пригрозив життям у «пеклі».

«Вівторок в Ірані стане Днем електростанцій і Днем мостів — усе в одному флаконі. Нічого подібного ще не було!!!» — написав Трамп.

До слова, 7 квітня минає 10-денний термін його ультиматуму щодо відкриття Ормузької протоки або згоди на укладення мирної угоди.