Трамп заявив, що хоче обговорити з Путіним постачання ракет Tomahawk Україні

Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп повідомив, що розглядає можливість попередити диктатора Путіна про намір дозволити постачання Києву ракет Tomahawk у разі, якщо війна в Україні не буде врегульована.

Про це інформує CNN із посиланням на слова президента під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

Трамп зазначив, що остаточного рішення щодо надання зброї ще не ухвалено, але він усвідомлює ризик ескалації.

«Вони хотіли б отримати Tomahawk. Це крок вперед. Чесно кажучи, мені, можливо, доведеться поговорити з Росією про Tomahawk», — заявив президент США.

Він додав, що не виключає можливості попередити диктатора Путіна про такі наміри.

«Я можу сказати: „Послухайте, якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм Tomahawk“. Tomahawk — це неймовірна зброя, дуже наступальна зброя. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно», — сказав Трамп.

За його словами, про це також йшлося під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підтвердив, що відправить Україні ракети Tomahawk, якщо Кремль не припинить війну.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп під час інтерв’ю журналістам на борту Air Force One розповів про схему постачання зброї Україні.