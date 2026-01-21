ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Трамп заявив, що хоче зустрічі із Зеленським: чому президент України досі не в Давосі — деталі від ЗМІ

За інформацією ЗМІ, Зеленський все ж вирушить до Давосу на зустріч із Трампом.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
ЗМІ: Зеленський та Трамп спробують узгодити умови миру в Альпах

ЗМІ: Зеленський та Трамп спробують узгодити умови миру в Альпах / © Associated Press

Попри заяви про необхідність залишатися в Києві, президент Володимир Зеленський все ж вирушить до Давосу, де має зустрітися з Дональдом Трампом.

Про це пише американське видання Axios.

Зустріч має відбутися у четвер, 22 січня.

За інформацією видання, Зеленський планує зустрітися з Трампом в Альпах незабаром перед тим, як посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч з Путіним. Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану Трампа для України.

У виданні зазначають, що той факт, що Росія досі не прийняла 20-пунктний план, є однією з причин, чому Білий дім не хотів підписувати «план процвітання» для України під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі цього тижня.

За інформацією ТСН.ua з посиланням на наші джерела в ОП, наразі Володимир Зеленський перебуває у Києві.

Нагадаємо, під час виступу у Давосі сьогодні, 21 січня, Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським вже сьогодні. Трамп був впевнений, що Зеленський уже в Швейцарії і припустив, що він «можливо навіть сидить у цій залі».

Проте Володимир Зеленський вирішив не їхати до Швейцарії на початку цього тижня після того, як через масований російський напад виник частковий блекаут у Києві.

