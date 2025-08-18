Трамп заявив, що любить українців: що сказав про росіян

Трамп і Зеленський у Білому домі сьогодні, 18 серпня / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що любить і українців, і росіян.

Про це він сказав на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським після його прибуття до Білого дому.

«Я знаю українських людей: вони розумні, кмітливі, величезні патріоти. Я люблю українців, але я люблю всіх людей. Я люблю російський народ. Я люблю їх усіх. Я хочу завершити війну», — сказав Трамп.

Реклама

Раніше Дональд Трамп пояснив, чи будуть США відправляти свої війська до України.

Також він заявив, що для досягнення мирної угоди між Україною та Росією не обов’язково спочатку припиняти вогонь.