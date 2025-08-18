- Дата публікації
-
Трамп заявив, що любить українців: що сказав про росіян
Трамп похвалив українців, але заявив, що любить і росіян.
Президент США Дональд Трамп заявив, що любить і українців, і росіян.
Про це він сказав на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським після його прибуття до Білого дому.
«Я знаю українських людей: вони розумні, кмітливі, величезні патріоти. Я люблю українців, але я люблю всіх людей. Я люблю російський народ. Я люблю їх усіх. Я хочу завершити війну», — сказав Трамп.
Раніше Дональд Трамп пояснив, чи будуть США відправляти свої війська до України.
Також він заявив, що для досягнення мирної угоди між Україною та Росією не обов’язково спочатку припиняти вогонь.