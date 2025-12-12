Трамп заявив, що лише Зеленському «не подобається» мирний план, а всі інші «у захваті»

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському нібито не подобається розроблений мирний план.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.

За словами Трампа, представники української сторони, які беруть участь у переговорах, позитивно сприйняли запропоновану Вашингтоном концепцію.

«Я думав, що ми були дуже близькі з Росією до досягнення угоди. Я думав, що ми були дуже близькі з Україною до досягнення угоди. Насправді, крім президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції цієї угоди. Знаєте, ми дещо туди додали», — заявив президент США.

Трамп також натякнув, що переговорний процес перебував на фінальній стадії, але саме позиція Зеленського нібито стала ключовим стримувальним чинником.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Європі необхідно допомогти Україні зробити непростий вибір у процесі пошуку можливих шляхів припинення війни.

Ми раніше інформували, що дипломат Роман Безсмертний заявив, що яким би не був кінцевий мирний план, вироблений США, Україною та Європою, Росія ніколи його не прийме, бо не зацікавлена в мирі.