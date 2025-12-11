Трамп заявив, що мав «жорстку розмову» з європейськими лідерами щодо України

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що його розмова з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії відбулася у доволі напруженій атмосфері.

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами президента США, лідери трьох європейських держав залишаються його давніми партнерами, однак цього разу обговорення виявилося гострим.

Трамп зазначив, що очікує на «певні відповіді» від європейських союзників, перш ніж ухвалювати наступні рішення щодо подальших дій у міжнародних ініціативах, пов’язаних з Україною.

Він уточнив, що під час перемовин виникли «невеликі суперечки щодо окремих осіб», однак партнери наполягають на особистій зустрічі вже найближчими вихідними у Європі.

«Ми говорили в достатньо жорстких тонах. Побачимо, що вийде… Відбувається дуже багато речей, але ми розберемося з цим», — підкреслив президент Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп публічно закликав президента України Володимира Зеленського «бути реалістом» щодо війни.

Ми раніше інформували, що Україна передала свою відповідь адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо останнього проєкту мирного плану.