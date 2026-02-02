ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

Трамп заявив, що може змусити країни погасити борги перед ООН "одним дзвінком"

Президент США Дональд Трамп заявив, що здатен вплинути на вирішення фінансових проблем ООН і домогтися сплати внесків від держав-членів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що може допомогти розв’язати фінансову кризу Організації Об’єднаних Націй, пов’язану з нестачею коштів і заборгованістю зі сплати внесків.

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю виданню Politico.

За словами Трампа, якби представники ООН звернулися до нього по допомогу, він зміг би вплинути на держави-боржники. Він висловив переконання, що країни швидко відреагували б на його звернення.

«Якби вони прийшли до Трампа й сказали йому, я б змусив усіх заплатити, так само як я змусив НАТО платити. Усе, що мені потрібно зробити, — це зателефонувати цим країнам. Вони надіслали б чеки протягом хвилин», — сказав він, говорячи про себе у третій особі.

Водночас Трамп не уточнив, чи готові самі США погасити власну заборгованість перед ООН, яка оцінюється у мільярди доларів. Також він зазначив, що раніше не знав про масштаби боргів, але переконаний, що може вплинути на ситуацію.

Заява пролунала на тлі попереджень з боку високопосадовців ООН про можливі фінансові труднощі. В Організації не виключають скорочення операцій і навіть тимчасового закриття штаб-квартири у Нью-Йорку, якщо дефіцит коштів збережеться.

Також Трамп вважає, що його Рада миру може замінити ООН: Китай неочікувано відреагував.

Пекін виступив на захист ООН після слів Трампа.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie