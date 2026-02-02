Трамп заявив, що може змусити країни погасити борги перед ООН "одним дзвінком"

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що може допомогти розв’язати фінансову кризу Організації Об’єднаних Націй, пов’язану з нестачею коштів і заборгованістю зі сплати внесків.

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю виданню Politico.

За словами Трампа, якби представники ООН звернулися до нього по допомогу, він зміг би вплинути на держави-боржники. Він висловив переконання, що країни швидко відреагували б на його звернення.

Реклама

«Якби вони прийшли до Трампа й сказали йому, я б змусив усіх заплатити, так само як я змусив НАТО платити. Усе, що мені потрібно зробити, — це зателефонувати цим країнам. Вони надіслали б чеки протягом хвилин», — сказав він, говорячи про себе у третій особі.

Водночас Трамп не уточнив, чи готові самі США погасити власну заборгованість перед ООН, яка оцінюється у мільярди доларів. Також він зазначив, що раніше не знав про масштаби боргів, але переконаний, що може вплинути на ситуацію.

Заява пролунала на тлі попереджень з боку високопосадовців ООН про можливі фінансові труднощі. В Організації не виключають скорочення операцій і навіть тимчасового закриття штаб-квартири у Нью-Йорку, якщо дефіцит коштів збережеться.

Також Трамп вважає, що його Рада миру може замінити ООН: Китай неочікувано відреагував.

Реклама

Пекін виступив на захист ООН після слів Трампа.