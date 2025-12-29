Трамп заявив, що наступний раунд переговорів з Зеленським відбудеться завтра

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить спілкування із президентом України Володимиром Зеленським завтра.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками переговорів.

«Цілковито не розв’язали питання, але дуже близько», — сказав Трамп.

В свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що 20-пунктий план на 90% погоджено, гарантії безпеки від США — 100%.

«Переговори з Європою про гарантії також завершуються, переговори про поставки зброї також завершені», — заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що зараз є задатки до мирної угоди, яка буде вигідною для України.

Ми раніше інформували, що зустрічі з Зеленським Трамп знову говоритиме з Путіним про Україну.