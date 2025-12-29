ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
440
1 хв

Трамп заявив, що наступний раунд переговорів з Зеленським відбудеться завтра

Президент США Дональд Трамп повідомив, що переговори з президентом України Володимиром Зеленським продовжаться завтра.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить спілкування із президентом України Володимиром Зеленським завтра.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками переговорів.

«Цілковито не розв’язали питання, але дуже близько», — сказав Трамп.

В свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що 20-пунктий план на 90% погоджено, гарантії безпеки від США — 100%.

«Переговори з Європою про гарантії також завершуються, переговори про поставки зброї також завершені», — заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що зараз є задатки до мирної угоди, яка буде вигідною для України.

Ми раніше інформували, що зустрічі з Зеленським Трамп знову говоритиме з Путіним про Україну.

